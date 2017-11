Juve: Pjaca, rientro e gol con Primavera

TORINO, 18 NOV - Rientro in partita con gol, a quasi otto mesi dal grave infortunio al ginocchio destro, per Marko Pjaca. L'attaccante croato ha segnato, con una punizione di detstro, al 34' del primo tempo di Milan-Juventus per il campionato Primavera, a Solbiate Arno (Varese).