Samp: Giampaolo, a Torino con serenità

GENOVA, 18 NOV - "I ragazzi devono pensare soltanto a divertire e divertirsi". Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, verso il big match che si giocherà domani alle 15 a Genova con la Juventus. Una squadra, quella blucerchiata, che si è preparata al meglio e sogna adesso di fare l'impresa: "Bisogna giocare con serenità, senza consumare energie mentali: un match, come quello con la Juve, si prepara da solo". E domani inizia anche un ciclo di ferro per i blucerchiati: in cinquanta giorni Emiliano Viviano e compagni giocheranno dieci partite: "Nel prossimo mese e mezzo giocheremo un numero di gare come quelle che abbiamo disputato da agosto a qui. Insomma, si decide buona parte della stagione", spiega ancora Giampaolo.