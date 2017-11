Cagliari: Lopez, a Udine per fare punti

CAGLIARI, 18 NOV - "Dobbiamo andare a Udine a fare risultato e punti. Andiamo a giocare come abbiamo fatto come contro Benevento e Verona, magari anche meglio. Voglio vedere se sappiamo fare quelle cose anche fuori casa". È il messaggio che lancia l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, alla vigilia della sfida di domani pomeriggio in trasferta con l'Udinese. "In realtà - ha spiegato il tecnico uruguagio - qualche segnale positivo l'abbiamo avuto anche con la Lazio e col Torino. Per noi è una partita importante: dobbiamo usare la stessa mentalità in casa e fuori". Due settimane per preparare la svolta: "Ho visto una squadra con molta voglia e lavorare bene negli allenamenti - ha detto Lopez -. L'ho detto ai ragazzi prima della partita con il Verona: preferisco avere sempre l'imbarazzo della scelta".