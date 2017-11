Samp: Giampaolo, Juve partita della vita

GENOVA, 18 NOV - "Cosa serve per fermare la Juventus? La Sampdoria deve fare la partita della vita e sperare che i bianconeri disputino una prestazione così così". Marco Giampaolo, tecnico della squadra blucerchiata, carica i suoi ragazzi in vista del big match al Ferraris contro la formazione di Massimiliano Allegri davanti a quasi 30mila spettatori. Il mister doriano che deve risolvere ancora un paio di dubbi di formazione è consapevole che la Sampdoria può mettere in difficoltà i bianconeri: "Sulla carta il risultato sembra già scritto ma la bellezza del calcio è anche che tutto può succedere. Di certo possiamo giocarcela, sicuramente loro dovranno faticare per portare a casa il successo". E Giampaolo chiude anche con una curiosità visto che non è mai riuscito a fare punti con le sue squadre contro la Juventus: "Ma prima o poi…", sorride il mister blucerchiato.