Delneri, Behrami corretto e onesto

UDINE, 18 NOV - "Behrami è stato ligio alla sua parola. Aveva parlato con me prima e durante il ritiro. Per me è stato corretto e onesto con tutti noi". Anche il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri ha chiuso il "caso" del centrocampista svizzero dell'Udinese, finito al centro della querelle tra il club e la Federazione svizzera, già risolta formalmente anche dopo un confronto "pacato e costruttivo" tra le parti che aveva portato Udinese a ritirare il ricorso presentato alla Fifa. "Non ha giocato, penso che si sia allenato nel modo giusto e abbia continuato le cure", ha aggiunto. Il giocatore si è allenato ieri in gruppo e anche "oggi ha fatto allenamento". Ma Delneri non si sbilancia sul suo impiego domani: "Vediamo cosa succede, non ho ancora deciso cosa è meglio per noi e per lui soprattutto. Non vogliamo rischiare quello che non si può rischiare, avendo anche partite importanti una dietro l'altra. Gli unici indisponibili - ha concluso - sono Hallfredsson e Stryger Larsen".