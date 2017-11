Azzurri: Delneri, dispiacere feroce

UDINE, 18 NOV - "E' un dispiacere feroce quello che ci è toccato, ma in generale dalle grandi sconfitte si può solo fare meglio". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese, Gigi Delneri, in occasione della consueta conferenza stampa prepartita, commentando l'esclusione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Russia. "Dispiace dopo 60 anni - ha aggiunto - ma se serve a crescere... Osservo anche l'Olanda, che è uscita e che è stata una innovatrice del calcio strutturale. Il Cile stesso, che ha giocatori importanti, è uscito. Ne prendiamo atto con gran dispiacere per i ragazzi e per l'allenatore, al di là delle polemiche penso abbiano dato tutto se stessi per ottenere il massimo". Per Delneri ora "si devono trovare le dinamiche per aiutare i ragazzi a crescere, a migliorare nel loro ambiente. Penso anche alle scuole. Il calcio italiano ha sempre una base importante, bisogna modificarlo con la nostra mentalità e il nostro modo di fare".