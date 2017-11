Totti,derby diverso ma stesso amore Roma

ROMA, 18 NOV - "Oggi proverò sicuramente un'emozione nuova. Dopo tanti derby sul campo vivo il primo da un'altra prospettiva, diversa e affascinante. Quello che non cambia è l'amore per questi colori”. Così Francesco Totti in vista della prima stracittadina con la Lazio che vivrà dalla tribuna in vesta di dirigente giallorosso. “Mi auguro che il derby di oggi sia una festa per lo sport, il mio, il più bello, quello che amo da sempre e che mai smetterò di amare!" conclude su Twitter l’ex capitano della Roma.