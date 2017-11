Serie A: Atalanta-Spal 1-1

BERGAMO, 5 NOV - La Spal frena l'Atalanta, che segna il passo anche in campionato dopo essersi fatta raggiungere sul pari in Europa League dall'Apollon, ma i padroni di casa, che pure hanno rischiato di soccombere in extremis, possono recriminare per l'espulsione di Freuler subito dopo il gol con cui Rizzo ha risposto a Cristante. Un match dalle mille sorprese in cui la neopromossa ha comunque meritato di strappare l'1-1, assommando almeno quattro occasioni nitide nel solo secondo tempo. Il vantaggio dell'undici di Gasperini al 23', quando un rinvio di Vicari sull'angolo del Papu innesca il cross al volo dall'out destro di Toloi per Cristante, che senza far scendere la sfera a terra infila di piattone sul primo palo. Nella ripresa il pari, che arriva subito dopo l'ingresso di Rizzo per Mora, ed è proprio il nuovo entrato, liberato dal tacco di Antenucci tra lato corto e vertice sinistro, a battezzare il secondo palo a mezz'altezza con una splendida conclusione a giro.