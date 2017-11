Man City vola, United perde con Chelsea

ROMA, 5 NOV - Il Manchester City vola, mentre lo United di Josè Mourinho deve piegarsi alla voglia di riscatto del Chelsea di Antonio Conte. Sono questi 'verdetti' delle partite di oggi dell'11/a giornata di Premier League. Meritata la vittoria (la nona consecutiva in campionato) del City per 3-1 sull'Arsenal, anche se va detto che è stata agevolata dalla decisioni arbitrali: generoso il rigore concesso alla squadra di Guardiola per un contatto Monreal-Sterling, poi c'è stato anche il fuorigioco di David Silva quando lo spagnolo ha servito a Gabriel Jesùs l'assist per il 3-1. A Londra, oltre al derby vinto dal Tottenham sul Crystal Palace (1-0), si è giocata la sfida tra Chelsea e Manchester United, decisa da un gol di Morata nella ripresa. Per i Blues è il riscatto dopo la figuraccia di Roma. Ora in classifica il Man City comanda con 31 punti e +8 di vantaggio su United e Tottenham. Il Chelsea è quarto a quota 22.