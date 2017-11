Nizza: Balotelli, gol ed espulsione

ROMA, 5 NOV - Gol-vittoria, espulsione e uscita dal campo un po' sopra le righe: Mario Balotelli è tornato. L'ex di Milan e Inter è stato il grande protagonista della partita tra Nizza e Digione, prima decide il match trasformando un rigore (6/o gol in campionato), poi quando la partita era ormai ai titoli di coda (89') si fa cacciare dall'arbitro Olivier Thual per un fallo da dietro su un avversario. Non bastasse, lasciando in campo visibilmente alterato dà una manata sulla panchina avversaria, creando non poco spavento a chi c'era seduto. "Non aveva intenzione di fare male", ha cercato di discolparlo il tecnico Lucien Favre.