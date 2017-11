Genoa esonera Juric, arriva Ballardini

GENOVA, 5 NOV - Il tecnico del Genoa Ivan Juric è stato esonerato. Lo ha comunicato la società con una nota sul proprio sito. All'ormai ex allenatore del Grifone, si legge nella nota, "vanno sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso in questa difficile prima parte di campionato". L'attesa adesso è per la nomina del successore, indicato in Davide Ballardini per il quale è pronto un contratto fino a giugno 2018 con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza. Qyello di Juric è il terzo esonero in serie A.