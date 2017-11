Sarri,pausa?tanti giorni in nazionale...

ROMA, 5 NOV - "La pausa non mi favorisce: a questi giocatori servirebbe allenarsi una settimana e giocare domenica prossima". Lo dice Maurizio Sarri, dopo lo 0-0 del Napoli in casa Chievo, commentando quella che lui stesso definisce "una scarsa brillantezza" di alcuni giocatori nella partita di oggi. "Dalle loro nazionali- ha aggiunto a Sky Sarri - i giocatori torneranno attorno al 14 novembre, e cosi' i giorni con le nazionali saranno 33 su 75 da inizio stagione: se vi sembra normale, sono matto io...Ma se vi accorgete che non e' normale, vuol dire che ho ragione io...".