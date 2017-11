Serie A: Napoli frena, Juve a -1

ROMA, 5 NOV - Il Napoli fermato sullo 0-0 dal Chievo, la Juventus che vince in rimonta 2-1 con il Benevento con i sanniti che spaventano i bianconeri ma poi subiscono il sorpasso; ora la formazione di allegri è a -1 dai partenopei. La Roma vince a Firenze mentre Lazio-Udinese viene rinviata per il maltempo. Questi i risultati della dodicesima giornata del campionato italiano di calcio di serie A A Bergamo: Atalanta-Spal ore 18.00 A Bologna: Bologna-Crotone 2-3 (ieri) A Cagliari: Cagliari-Verona 2-1 A Verona: Chievo-Napoli 0-0 A Firenze: Fiorentina-Roma 2-4 A Genova: Genoa-Samp 0-2 (ieri) A Milano: Inter-Torino 1-1 A Torino: Juventus-Benevento 2-1 A Roma: Lazio-Udinese rinviata per pioggia A Reggio Emilia: Sassuolo-Milan ore 20.45.