Inter: Eder "Delusione c'è per pareggio"

ROMA, 5 NOV - "La delusione c'è stata perché noi in casa vogliamo sempre vincere. È un peccato perché penso che il primo tempo lo abbiamo fatto un po' sotto tono, ma nel secondo tempo la squadra ha spinto. Abbiamo avuto due occasioni per fare gol, poi la partita è diventata difficile". Così Eder a Sky, nel dopo partita di Inyer-Torino che i nerazurri hanno riacciuffato grazie al gol dell'italo-argentino. "Abbiamo dato il massimo, peccato che non siano arrivati i tre punti, ma è sempre importante muovere la classifica", aggiunge l'azzurro. "Sappiamo che siamo davanti con le grandi, il nostro obiettivo è sempre quello della Champions dice ancora Eder - non abbiamo mai parlato di altre cose nello spogliatoio. Quindi continuiamo, dobbiamo lottare e dare il massimo perché quest'anno tutte le partite sono difficili. Dobbiamo riportare l'Inter nel posto che merita, in Champions League".