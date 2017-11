Lazio-Udinese non inizia per nubifragio

ROMA, 5 NOV - Lazio-Udinese per ora non si gioca: a causa della forte pioggia che si sta abbattendo sullo stadio Olimpico di Roma, la partita di Serie A Lazio-Udinese, in programma oggi alle ore 15, l'arbitro Luca Banti ha valutato se far iniziare il match, in una ricognizione del campo assieme ai due capitani. Dopo aver verificato che il pallone non rimbalza sul campo zuppo di pioggia o rimbalza a fatica, Banti e' rientrato negli spogliatoi con i capitani. Una nuova verifica delle condizioni del terreno di gioco sarebbe prevista da Banti per le 15.20 circa, ma sull'Olimpico continua a piovere in maniera molto intensa e il prato appare in buona parte allagato, nonostante il prodigarsi del lavoro degli addetti.