Juve: Marotta "Zaza? Nessun rimpianto"

ROMA, 5 NOV - "Provvedimenti per Dybala dopo Lisbona e Udine? Non sono stati casi straordinari, che richiedono l'intervento della società". Così l'ad della Juventus, Beppe Marotta, intervistato da Premium, commenta lo scarso momento di verve dell'attaccante argentino. "Il leader dello spogliatoio è Allegri - aggiunge - con cui noi abbiamo un dialogo quotidiano, ed è lui a gestire quelli che di fatto sono stati dei semplici casi di adrenalina eccessiva dovuta a un cambio. Pjaca? Ci vuole pazienza, non abbiamo fretta di accelerare il suo recupero". Il manager bianconero parla di poi di Zaza, fresco di convocazione azzurra: "La cifra era congrua per quel momento e per la sua carriera - dice spiegando i motivi dell'addio - Al di là di questa considerazione economica, la Juventus deve anche fare scelte in base agli altri componenti del reparto: abbiamo uno dei reparti offensivi più forti in Europa".