Serie A: Inter-Torino 1-1

ROMA, 5 NOV - Un bel Torino ferma la corsa dell'Inter a San Siro e porta via un meritato punto. Finisce 1-1, con i nerazzurri che hanno qualcosa di più da recriminare per le occasioni avute ma i granata possono, dalla loro, rammaricarsi per il vantaggio sfumato a 11' dal termine. Una bella partita con tanti capovolgimenti di fronte e davanti a 70mila tifosi che non si sono certamente annoiati e che speravano un un nuovo sorpasso sul Napoli, sempre a 31 punti, contro i 30 ora dell'Inter. E' Iago Falque al 59' a portare avanti gli ospiti con una bella conclusione del limite, dopo un paio di dribbling, Risponde venti minuti dopo il neoentrato Eder che sfrutta al meglio un assist al bacio di Icardi. A due minuti dalla fine Vecino fa gridare al gol con una portentosa botta dalla distanza ma la palla prende il pieno l'incrocio dei pali e torna in campo.