Calcio:Zaza, felice di azzurro ritrovato

ROMA, 5 NOV - "Sono felice di aver ritrovato l'azzurro: e' merito mio, ma anche dei compagni di squadra del Valencia che mi hanno aiutato. Ora pero' non mi passa niente di particolare nella mente, penso solo a godermi il momento". Così Simone Zaza commenta, in un'intervista alla tv del Valencia mentre e' in partenza per l'Italia, il suo ritorno in nazionale. "E' una bella sensazione, l'ho saputo ieri mentre ero nello spogliatoio dopo la partita col Leganes e tutti i compagni sono stati contenti per me, con me".