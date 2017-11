Derby Genova: Toti,giusta scelta giocare

GENOVA, 5 NOV - "Mi fa piacere che a Genova, per la prima volta, si è deciso di far giocare una partita con un'allerta arancione, grazie alla gestione oculata, condivisa e monitorata, messa in atto tra Comune e Regione". Lo ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti. "E' stata una scelta assunta responsabilmente e un dato di cambio della mentalità, grazie al lavoro coordinato con il Comune, all'opera svolta dai 100 volontari sul territorio e ai cambiamenti messi in atto in questi due anni", ha sottolineato Toti. "Anche il deflusso dallo stadio è stato ordinato. Ringrazio tutti i dirigenti, tutti i volontari e il personale del Comune di Genova".