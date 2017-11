Col Toro stessa Inter, uguale da 5 gare

MILANO, 5 NOV - L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, contro il Torino, non cambia e per la quinta partita consecutiva in campionato sceglie la stessa formazione. Confermato l'undici titolare che ha vinto il derby: Nagatomo e D'Ambrosio sugli esterni difensivi al fianco della coppia Skrianiar-Miranda. In mediana Gagliardini e Vecino, poi Borja Valero trequartista con Perisic e Candreva e Icardi unica punta. Nessuna sorpresa per il Torino di Sinisa Mihajlovic che ha conquistato finora undici punti in campionato. Confermato il 4-3-3, in campo Belotti con Iago Falque e Ljajic. Esordio per Burdisso.