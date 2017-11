Piove a Milano ma Inter-Toro non rischia

MILANO, 5 NOV - Pioggia incessante a Milano ma nessun problema per la partita tra Inter e Milan delle 12.30. La sfida si giocherà regolarmente e il campo di San Siro, senza teloni protettivi, sta drenando e sarà in buone condizioni per la partita. Il maltempo, comunque previsto, non spaventa i tifosi nerazzurri: in 73 mila sono attesi allo stadio per assistere alla gara contro i granata. Un numero record per una partita non di cartello.