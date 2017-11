Serie A: Genoa-Sampdoria 0-2

ROMA, 4 NOV - La Sampdoria si aggiudica il derby della Lanterna numero 115: la formazione blucerchiata vince 2-0 in casa del Genoa e fa precipitare in una crisi profondissima i rossoblù. Un gol di Ramirez nel primo tempo, facilitato da una dormita di una difesa ben poco attraente, e il raddoppio dell' inossidabile Quagliarella nella ripresa, hanno garantito alla Samp tre punti importanti per andare, almeno per una notte, a un passo dalla Roma. Neppure il Genoa affamato e disperato di questi tempi riesce a fermare la Samp, che al Ferraris quest'anno ha sempre vinto e stasera ha piegato con poca fatica i cugini per 2-0, confermando la bontà del gioco di Giampaolo e la qualità di una rosa eccellente. Precipita il Genoa di Juric, che ora è molto vicino all'esonero. Non è riuscito a provocare una reazione sufficiente ad evitare l'ennesima sconfitta di una stagione che si sta mettendo molto male.