Liverpool,doppietta Salah,4-1 a West Ham

LONDRA, 4 NOV - L'ex romanista 'Momo' Salah continua ad essere protagonista in Premier League. Infatti, segnando una doppietta, ha trascinato il Liverpool (in cui rientrava Manè dopo cinque turni d'assenza) al successo per 4-1 sul campo del West Ham. Di Matip e Oxalde-Chamberlain le altre reti dei Reds di Klopp. Fra le altre partite giocate oggi, ben quattro sono finite per 1-0: tra queste quello del Burnley sul campo del Southampton (Gabbiadini titolare e sostituito), a conferma che la squadra di Dyche è la sorpresa della stagione. Bene anche la neopromossa Brighton che vince a Swansea con un gol di Murray, mentre l'Huddersfield mette nei guai il West Bromwich Albion. Male il Newcastle di Rafa Benitez, battuto in casa dal Bournemouth.