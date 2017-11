Taekwondo: Alessio oro a Europei jr

ROMA, 4 NOV - Italia ancora sul podio ai campionati Europei Juniores di taekwondo. Simone Alessio ha conquistato l'oro battendo in finale 14-4 il francese Cazaux. L'azzurro con una prestazione straordinaria aveva eliminato prima il tedesco A. Mohammad (18-6), poi il ceco K. Adam (al golden point), l'azero H.Ibrahimov (25-4) e in semifinale il francese M.Jermami (17-8). Ieri era arrivato il bronzo con Dalila D'Ambra nella categoria -59 kg femminile. Domani in gara nell'ultima giornata: Vito Dell'Aquila (-55 kg), Antonio Esposito (-68 kg), Bianca Pantaleoni (-49 kg) e Alessia Marotta (-63 kg).