Derby Genova, c'è anche sindaco Amatrice

GENOVA, 4 NOV - Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, ospite speciale al 115/mo derby della Lanterna di Genova. Il primo cittadino della località laziale distrutta dal terremoto del 2016 ha ricambiato la visita di fine ottobre fatta dal governatore Giovanni Toti e dall'assessore Giacomo Giampedrone che avevano consegnato 50 mila euro raccolti dai liguri per la ricostruzione. "Sono qui a Genova anche perché sono legato per motivi personali ala città - ha detto Pirozzi - ma in primo luogo per ringraziare per il sostegno dato dalla Liguria e da Genova alla mia comunità". Pirozzi, che prima di dedicarsi a tempo pieno alla sua città era un allenatore di calcio e guidava il Trastevere in serie D, ha regalato al governatore Toti e al sindaco Marco Bucci una felpa con la scritta 'Amatrice'.