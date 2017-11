Toti, condivisa decisione giocare derby

GENOVA, 4 NOV - "Non c'erano le condizione per rinviare il derby. La scelta di giocare è stata condivisa". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. Rispetto alla situazione del settembre scorso, quando venne rinviata Sampdoria-Roma, ci sono situazioni diverse: allora l'allerta era arancione tendente al rosso e questa volta è gialla tendente all'arancione e i bacini sono in secca. Toti ha anticipato che "alla fine della partita lo speaker del Ferraris farà un appello agli spettatori affinché defluiscano in modo veloce dallo stadio". Il Governatore ha fatto anche un invito ai cittadini per rimanere a casa e limitare gli spostamenti, evitando i luoghi a rischio esondazione. Il sindaco Marco Bucci ha spiegato: "Abbiamo potenziato il personale di polizia municipale e protezione civile per facilitare il deflusso dallo stadio e predisposto il rinforzo dei mezzi di Amt in caso di necessità. La decisione di giocare è stata presa da tutte le componenti del Comitato operativo comunale".