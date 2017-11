Bologna.destro-sinistro, doppietta Verdi

ROMA, 4 NOV - Escluso dalla lista dei convocati azzurri per lo spareggio con la Svezia, Simone Verdi si è rifatto con una doppia prodezza da record nella partita del suo Bologna con il Crotone: l'interno felsineo ha infatti realizzato una doppietta su punizione calciando in una occasione di sinistro e nell'altra con il destro. La doppietta di Verdi consente al Bologna di chiudere il primo tempo in vantaggio 2-1 sulla squadra calabrese.