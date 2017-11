Pioli,Viola ben preparata per esame Roma

FIRENZE, 4 NOV - "E' come quando hai un esame e sei consapevole di aver studiato tanto e bene, la gara con la Roma è un esame difficile, dobbiamo presentarci convinti di esserci preparati al meglio". Stefano Pioli sfodera fiducia in attesa del primo big match della stagione al Franchi nonostante la sua Fiorentina uscita ko da Crotone. "Premesso che se mi dicessero che nelle prossime quattro partite ne vinciamo tre e perdiamo una non mi dispiacerebbe - dice -, siamo tutti rimasti delusi per la sconfitta di domenica, ora bisogna dimostrare di aver imparato la lezione perché nel calcio o si vince o si impara. E la sfida con la Roma è l'occasione per mettere in campo la nostra voglia e la nostra qualità. Oltretutto giochiamo davanti al nostro pubblico e questo deve darci una carica in più. I giallorossi sono forti, solidi, completi, con un terminale quale Dzeko che permette più soluzioni e tanti centrocampisti abili a inserirsi. Ma nel calcio nessuna squadra è imbattibile, nessuna gara è impossibile. Quindi molto dipende da noi".