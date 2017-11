Chievo: Maran, col Napoli daremo tutto

VERONA, 4 NOV - "Ripartiamo con nuovi stimoli, quelli che ci sono sempre stati e che purtroppo non sempre sono usciti. Abbiamo preso tanti gol in queste ultime gare che non meritavamo. Adesso però affrontiamo il Napoli, una squadra che in campionato sta facendo cose straordinarie. Sarà difficile, ma dobbiamo pensare a mettere in campo tutte le nostre qualità". così l'allenatore del Chievo,Rolando Maran, alla viglia della sfida con il Napoli. Il tecnico dei veronesi ha un pensiero per un avversario davvero particolare, Marek Hamsik: lo slovacco è stato allenato dal tecnico trentino nel 2004 a Brescia. "Già a 17 anni - ricorda Maran -, si intravedevano le sue potenzialità. Chi l'avrebbe mai pensato che un giorno Marek si sarebbe ritrovato ad uguagliare il record di gol di Maradona? Glielo auguro, ma spero che quel gol importante per la sua carriera lo segni al San Paolo".