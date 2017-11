Spalletti, scudetto? Prima la Champions

MILANO, 4 NOV - "Scudetto? Non è ancora il momento di parlarne. Dobbiamo arrivare ad essere stabilmente nelle prime posizioni in classifica. E ancora non ci siamo, o perlomeno non si possono fare discorsi guardando così oltre. Ci sono delle insidie. Le posizioni per la Champions League sono quattro, poche per la qualità delle squadre del nostro campionato": il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti - alla vigilia della partita contro il Torino - risponde sul paragone fra l'Inter di Trapattoni, che vinse il titolo dopo una stagione fallimentare, e la sua squadra, seconda a due punti dal Napoli capolista. "Se questa domanda me la rifarete quando saremo sicuri di essere nelle prime quattro - continua l'allenatore nerazzurro - sarà un piacere e un dovere guardare oltre. Si parlava sempre di Mourinho, ora addirittura si parla di Trapattoni...".