Gasperini, nessuna delusione in Europa

BERGAMO, 4 NOV - "Abbiamo avuto una grande accoglienza al ritorno venerdì di primo mattino all'aeroporto, non mi piace che la trasferta con l'Apollon venga descritta in termini di grande delusione". Alla vigilia dell'impegno di campionato con la Spal, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ritorna sul tema Europa League: "Il gol alla fine ha dato fastidio, perché ha fatto saltare la matematica, ma questi sono campi tosti e non c'è mai la pretesa di giocare bellissime partite. Non abbiamo messo il punto alla qualificazione, però ci siamo vicini. Se tutto va bene, dopo la sosta per le nazionali la priorità passerà al campionato. Per domenica contro la Spal c'è la conta degli indisponibili o dei giocatori sul filo del rasoio: Ilicic, Gomez e Cornelius sono da valutare tra oggi e domani, devo vedere se sono in grado di giocare".