Inzaghi, fiducia di poter avere Immobile

ROMA, 4 NOV - "Immobile ieri aveva ancora qualche leggero problemino, valuteremo il da farsi. E' per noi un giocatore estremamente importante e generoso, con me ha saltato solo una volta una partita perché squalificato. C'è fiducia, vedremo se utilizzarlo o meno domani in base a quello che ci dice l'ultimo allenamento". E' quanto si sente di dire il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in merito alle condizioni fisiche di Ciro Immobile, uscito dolorante dopo la sfida di campionato a Benevento e a rischio di saltare la sfida di domani contro l'Udinese. L'allenatore biancoceleste si sente però di scongiurare un rischio forfait per gli spareggi mondiali degli Azzurri: "Immobile ha 27 anni - aggiunge Inzaghi - è un professionista esemplare. Il giocatore conosce il proprio corpo, la speranza di noi italiani è quella di vederlo al centro dell'attacco dell'Italia. Ci stringeremo tutti attorno alla Nazionale perché dobbiamo andare assolutamente al Mondiale".