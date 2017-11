Allegri,a Dybala manca solo brillantezza

TORINO, 4 NOV - "Alex Sandro e Dybala non sono in crisi: sono entrambi sereni". Allegri getta acqua sul fuoco sulle recenti prestazioni dei due sudamericani, decisamente sottotono rispetto alle consuetudini: "Le prestazioni di Alex Sandro sono al di sotto rispetto a come ci aveva abituato - ha spiegato l'allenatore Juve alla vigilia della partita col Benevento-, ho parlato con lui e mi sembra sereno, mi ha dato risposte convincenti". Allegri non è preoccupato neppure per Dybala: "Martedì a Lisbona .- ha fatto un buon secondo tempo, è forse mancata la brillantezza. Le cause? Ha lavorato poco dal ritorno dalla nazionale, deve ritrovare condizione: gli ho parlato ed è molto sereno. Dopo la pausa potremo lavorare alla ricerca della condizione migliore. Era stato catapultato sulla Luna poi è stato scaraventato a Terra, ma non si deve deprimere: questi momenti fanno parte della carriera di un giocatore".