Roma: Di Francesco,a Firenze Dzeko gioca

ROMA, 4 NOV -Straordinari in vista per Edin Dzeko che anche domani a Firenze guiderà l'attacco della Roma. A confermare la presenza del bosniaco dal primo minuto è stato il tecnico Eusebio Di Francesco: "Sicuramente rigiocherà, gli altri due posti del tridente invece li devo ancora decidere. Aggiungo poi che sarà convocato per la prima volta Emerson, è pronto per la panchina e di questo sono molto contento". L'impressione è che l'allenatore abruzzese farà ruotare i suoi uomini anche contro la Fiorentina: "Con il Chelsea è stata una gara davvero dispendiosa. Sicuramente cambierò ancora qualcosa". Stuzzicato poi sul discorso legato all'apertura della Curva Sud ai tifosi laziali, e sulla squalifica di Manolas con la Grecia per un cartellino giallo rimediato di proposito dal difensore, Di Francesco risponde: "Sulla lealtà sportiva l'Italia è migliorata già tanto, c'è più attenzione e anche maggiore cultura, però si può fare sicuramente meglio".