Juve, per Pjanic niente Benevento

TORINO, 4 NOV - Pjanic non è convocato per la sfida con il Benevento. Il centrocampista bosniaco della Juventus, durante la partita di Lisbona, ha subito una forte contusione al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni saranno nuovamente valutate nella seconda metà della settimana prossima per verificare il riassorbimento del versamento. Fuori causa anche Benatia. Con il Benevento saranno in panchina Manduzkic, Khedira e Howedes, che potrebbe giocare uno spezzone di partita.