Delneri, con Lazio umiltà e sacrificio

UDINE, 4 NOV - "Gran umiltà e sacrificio" sono le due caratteristiche che l'Udinese dovrà portare a Roma "nell'affrontare la Lazio, sennò da quel campo lì non si esce". Il tecnico dei friulani, Gigi Delneri, lo ha detto a chiare lettere nella conferenza stampa prepartita, presentando la gara di domani all'Olimpico. Convinto comunque che i suoi ragazzi "abbiano queste caratteristiche importanti da mettere in campo", non solo nel prossimo impegno ma "fino a fine campionato, al di là della tattica". E consapevole che domani "l'Udinese deve dare battaglia fisica e di intensità agonistica, facendo qualcosa in più per fare risultato" contro una squadra "strutturata che ha grandi meriti per la posizione che occupa in classifica. Tenteremo di farlo con fiducia", ha concluso.