Altri sei Daspo a tifosi del Benevento

BENEVENTO, 4 NOV - Altri sei Daspo, dopo i due di ieri, sono stati notificati dalla Questura di Benevento ad altrettanti tifosi giallorossi che, in occasione di Benevento-Lazio del 29 ottobre scorso, si erano organizzati per assalire alcuni supporter laziali rimasti isolati perché coinvolti in un incidente stradale in via Avellino, a Benevento. Dopo un inseguimento della Polizia, intervenuta per evitare il contatto, sei tifosi del Benevento, due dei quali avevano anche opposto resistenza, furono fermati. La ricostruzione dell' accaduto, grazie anche alla visione delle immagini riprese da telecamere ha portato all'emissione dei Daspo per due anni.