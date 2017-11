Montella, in 'prima' Gattuso ritoccato..

CARNAGO (VARESE), 4 NOV - Alla vigilia di una partita cruciale per il proprio futuro da allenatore del Milan, Vincenzo Montella sorride e scherza sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, in cui è ritratto su una panchina, seduto al fianco di Rino Gattuso, principale candidato a prendere il suo posto in caso di esonero. "Non mi dà fastidio nulla, la società a più riprese ha difeso il mio operato, lo ha fatto anche Mirabelli giovedì prima della partita di Europa League - ha risposto Montella a chi gli domandava se si aspettava un endorsement da parte della società -. Però concedetemi una battuta che mi è venuta in mente guardando la prima pagina di un giornale importante: se usate photoshop per togliere dei chili agli altri, fatelo con me. Gattuso mi sembrava un po' troppo magro, e anche più alto...".