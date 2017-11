Milan: Montella, mi sento di proseguire

CARNAGO (VARESE), 4 NOV - "Perché mi confermerei a prescindere? Io sono l'allenatore del Milan, ho ancora un altro anno e mezzo di contratto, ho voglia di allenare, sono sempre più coinvolto in questo progetto tecnico e mi sento di portarlo avanti". Così Vincenzo Montella, alla vigilia della trasferta con il Sassuolo. "Ci vediamo venerdì 17, alla vigilia della gara col Napoli? Non sono superstizioso. Sì. Perché no, fino a prova contraria sì", ha replicato Montella, secondo il quale la sua squadra ha "enormi potenzialità ma ancora non riesce a capire i momenti all'interno della gara. Dobbiamo crescere su molti punti di vista, ma questa è la mia analisi".