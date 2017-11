Milan: Montella, sono battagliero

MILANO, 4 NOV - Vincenzo Montella assicura di non essere stanco delle voci che lo vogliono in bilico sulla panchina del Milan. "Non lo sono - ha risposto sorridendo alla vigilia della trasferta con il Sassuolo -. Sono concentrato, battagliero, penso solo al lavoro per il Milan con lo staff, so benissimo che nel calcio si passa dalle stelle alle stalle con velocità disarmante ma si può fare il percorso inverso con grande velocità. Mi spiace per chi mi sta vicino perché soffre".