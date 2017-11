Tommasi: paradosso chiedere apertura Sud

ROMA, 3 NOV - "La riapertura della Curva Sud agli ultrà della Lazio? E' paradossale, anche solo chiederlo: a prescindere dalle norme e dalla possibilità di ottenerla". Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, è stato tra i più critici sull'apertura agli Irriducibili della Curva Sud dopo la squalifica della Nord, in Lazio-Cagliari: e ora commenta la riproposizione dell'iniziativa da parte del club del presidente Lotito, contro l'Udinese. "Qui si sta aggirando il problema - dice Tommasi all'Ansa - Non abbiamo nulla contro la Lazio e i suoi tifosi, se esiste un problema di tutela della maggioranza non colpevole va affrontato. Ma per me anche solo chiedere di aprire agli ultrà l'altra curva è un paradosso". Tommasi, con Simone Perrotta, e' stato invitato dal sindaco Virginia Raggi ad unirsi al viaggio della memoria ad Auschwitz, proprio da domenica. "Accetto volentieri l'invito, porto mia figlia Camilla che ha 18 anni. Voglio capire quali sono le reazioni dei giovani".