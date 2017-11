No stipendio, sciopero giocatori Modena

ROMA, 3 NOV - L'Assocalciatori ha indetto formalmente lo sciopero dei giocatori del Modena per i giorni di sabato 4 e domenica 5 novembre 2017. "Nulla è cambiato, di fatto, dal giorno di proclamazione dello stato d'agitazione: la società non ha ancora corrisposto alcunché - si legge, in una nota dell'Aic - e, anche i soggetti interessati all'acquisto delle quote, confermano la volontà della società di non pagare gli stipendi; i calciatori, da luglio 2017, non hanno percepito alcuna mensilità sulle quattro maturate, né hanno certezze sul proseguimento dell'attività sportiva. Come ormai più volte ripetuto, la misura è colma e l'Aic è costretta a indire lo sciopero affinché l'anomala situazione che i calciatori, loro malgrado, sono costretti a subire, cessi quanto prima".