Cazorla,8 operazioni ma spera di tornare

ROMA, 3 NOV - 'Marca' ha raccontato la sua storia mettendo in copertina la foto della caviglia destra martoriata da 8 interventi. Il titolo strilla il "calvario" di Santi Cazorla, giocatore spagnolo della Nazionale e dell'Arsenal. Che ora, a distanza di oltre quattro anni dall'infortunio in un'amichevole contro il Cile, spera di essere vicino al rientro definitivo. Nonostante i medici inglesi gli avessero detto "ritieniti soddisfatto se riuscirai di nuovo a camminare nel giardino con tuo figlio", a causa di quella ferita che continuava ad aprirsi e si era infettata, tanto da far temere che fosse necessario amputare l'arto. Il calvario è terminato lo scorso 29 maggio quando a Cazorla è stato ricostruito il tendine d'Achille, chiudendo la ferita con un pezzo di pelle del braccio. Ora Cazorla, che ha un contratto con l'Arsenal fino al 2018 e non gioca dall'ottobre del 2016, sogna di tornare in campo a gennaio.