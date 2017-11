Inter: Vecino, scudetto? Strada è lunga

MILANO, 3 NOV - ''La Champions è l'obiettivo principale. Vogliamo dare il massimo e rimanere in alto in classifica. Scudetto? La strada è ancora lunga e noi dobbiamo porci degli obiettivi a breve termine perché mancano ancora tantissime partite. Stiamo ragionando nella maniera giusta e dobbiamo continuare'', così Mathias Vecino, centrocampista dell'Inter, ai microfoni di Premium Sport. ''Vincere aiuta ad aumentare la consapevolezza - continua - ma ci sono altre squadre forti che viaggiano insieme a noi e non possiamo pensare ad altro. L'unica cosa che conta è vincere la prossima partita perché è l'unico modo per rimanere in alto''. Vecino racconta anche di quanto Spalletti abbia aiutato i nerazzurri: ''E' un allenatore che sa trasmettere le sue idee e che ha una mentalità da grande squadra. Ha anche tanta esperienza, sa sempre trovare le parole giuste e trova sempre il modo di caricare la squadra. Mi chiede più gol? Forse è questo che mi manca ma sono contento di quello che sto facendo''.