Snai: derby Genova in equilibrio,Roma ok

ROMA, 3 NOV - Cinque gol subiti in 10 partite di campionato, una nelle ultime cinque: la Roma è un bunker. Il pronostico Snai della sfida fra Fiorentina e giallorossi è equilibrato: favorita la Roma (2,30), ma l'1 viola non è molto distante (2,95), con il pari a 3,55. L'Under vale 2,40, il No Goal 2,65. Un altro 1-0 della Roma vale 12. Tra gli anticipi di domani spicca Genoa-Samp: il segno '1' rossoblù è 2,85, la vittoria blucerchiata 2,55, il pari 3,20. Il Goal non supera 1,65. Favorita l'Inter a San Siro contro il Toro: l'1 è a 1,50, il pari 4,50, la vittoria granata 6,25. L'ennesimo '2' in lavagna per il Napoli è 1,35; il colpo del Chievo in casa sui partenopei a 8,25, l'X è a 5,00. Talmente basso, da essere ingiocabile, il segno 1 della Juve contro il Benevento: 1,05. Altissimo il pari, a 13, quota record per il '2', a 35. Sulla carta agevole il compito della Lazio (1,25), in casa contro l'Udinese. A 9,75 il '2' friulano. Il Milan va in cerca dei 3 punti contro il Sassuolo. Il 2 a 2,10, vittoria emiliana 3,45.