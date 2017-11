Juve: Cuardrado, Dybala è tranquillo

TORINO, 3 NOV - "Dybala è tranquillo, contento, scherza e ride come sempre: spesso la gente ingigantisce, le piccole cose diventano grandi". Getta acqua sul fuoco Juan Cuadrado, convinto che il momento negativo del compagno di squadra sia esclusivamente astinenza da gol e non crisi tecnica: "Lo vedo sempre molto bene - ha spiegato ai microfoni di Sky -. Si allena benissimo, conosciamo le sue qualità e quanto può dare alla Juventus: se non segna manda in gol gli altri, è sempre capace di darci qualcosa in più Sappiamo che è un grandissimo calciatore, a volte ci sono questi momenti ma deve affrontarli con molta tranquillità".