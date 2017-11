Miranda, con Spalletti lavoriamo molto

MILANO, 3 NOV - "Spalletti è bravo e ci sta girando tutto bene. C'è fiducia e speriamo di continuare a vincere. Ha portato all'Inter sia mentalità che lavoro, ma soprattutto lavoro. Lavoriamo tanto in settimana e molto è cambiato anche a livello tattico". Il difensore dell'Inter Joao Miranda racconta cosa è cambiato nella squadra nerazzurra dall'arrivo di Luciano Spalletti. "Il mister non dimentica nulla. Guardiamo molti video - racconta - e ci alleniamo molto, tatticamente dobbiamo essere quasi perfetti. Con il lavoro e le riunioni credo che stiamo facendo bene. Spalletti pretende molto da noi". Miranda racconta anche di Milan Skriniar con cui ha trovato subito il feeling. L'Inter, infatti, in undici partite ha subito solo otto gol: E' un grandissimo calciatore, sta facendo bene e io mi adatto facilmente perché vado in nazionale e cambio sempre compagno. Ma è facile con uno come Skriniar. Può essere tra i top 5 al mondo. E' forte e ha grande futuro".