Milan: André Silva cerca gol

MILANO, 3 NOV - Dopo oltre due mesi ancora a caccia del primo gol in Serie A, il milanista André Silva conta di riuscire a sbloccarsi al più presto. "Questa è un'esperienza nuova per la mia carriera e la mia vita. Anche le difficoltà sono importanti per crescere, io non sono pentito né triste di essermi trasferito al Milan, so che il club passa un momento di transizione ma io sto facendo il mio lavoro, e sono uscito dalla mia zona di confort che era il Porto", ha raccontato l'attaccante portoghese. "E' importante trovare il primo gol in campionato per sbloccarsi, sono convinto che anche con poche opportunità la rete arriverà", ha spiegato rispondendo alle domande dei tifosi su Milan Tv André Silva, che lunedì festeggia il ventiduesimo compleanno ed è stato il secondo acquisto più pagato (38 milioni di euro) dal Milan in estate. "Quando il mio agente mi ha detto dell'offerta del Milan - ha ricordato -, mi sono sentito felice, felice, felice, e ho accettato subito".