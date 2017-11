Miranda, Inter può lottare per scudetto

MILANO, 3 NOV - ''Credo che l'Inter possa lottare per lo scudetto ma c'è ancora tanto da fare. Dobbiamo pensare a vincere col Torino e al momento giusto penseremo al titolo. Ma l'obiettivo principale è la Champions''. E' il pensiero del difensore nerazzurro Joao Miranda che oggi ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Facebook del club. ''L'obiettivo minimo è la Champions - spiega il brasiliano - e ogni partita cerchiamo di raggiungerlo. Siamo fiduciosi e stiamo lavorando bene e abbiamo un grande allenatore. Il lavoro alla fine paga''. I tifosi sognano grandi traguardi tanto che contro il Torino, nella partita di domenica all'ora di pranzo, sono attesi oltre 70 mila spettatori. ''E' un'emozione anche contro il Milan quando sono entrato nello stadio ho sentito un'atmosfera che piace a tutti i calciatori'', racconta Miranda. Sul suo rinnovo non si sbilancia: ''Penso di fare bene e devo fare il meglio per far vincere la squadra. Non so se starò un anno in più o in meno, ma qui devo dare il meglio sempre''.