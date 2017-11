Cuadrado'terzino? mi abituo facilmente'

TORINO, 3 NOV - "Io terzino? Conosco il ruolo, in Colombia giocavo in quella posizione: mi posso abituare facilmente". Juan Cuadrado esprime il suo gradimento per il ruolo di laterale difensivo, soluzione tattica ipotizzata proprio da Allegri: "Non ne abbiamo ancora parlato - ha rivelato il colombiano ai microfoni di Sky -, ma il mister sa che ho ricoperto quel ruolo. Sono sempre a disposizione per dare il meglio per la squadra".